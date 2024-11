Oasport.it - LIVE F1, GP Brasile 2024 in DIRETTA: Russell comanda le libere, Verstappen cambia il motore e Ferrari a lavoro sul set-up

(Di venerdì 1 novembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.13 Probabilmente Leclerc e Sainz stanno facendo una simulazione della Sprint, girando sul crono dell’1:13.5. 16.12 Mercedes, in tutto questo, che si trova bene su questo asfalto nuovo a quanto pare, considerando il crono di. 16.11 Carichi di benzina diversi e da capire i riscontri. Leclerc su crono molto veloci sul passo gara, ma ci sono tanti punti di domanda. 16.10 Nel frattempocon le soft si porta davanti a tutti in 1:10.791 a precedere di 0.921e di 0.963. Leclerc gira in 1:14.1 con carichi di benzina da valutare. Il monegasco è quinto a 1.246, Sainz è ottavo a 1.310. 16.09 Macchina decisamente nervosa per Sainz e non così prestazionale. Nel frattempo Leclerc prova la Sprint su un ottimo passo. 16.08 Si rilancia Sainz per un nuovo giro. 16.