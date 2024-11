L'internazionale Lgbt caccia gli israeliani e cancella Tel Aviv - Il clamoroso corto-circuito di sinistra e mondo woke. Ilga sospende il gruppo "Aguda" e scarta la città come sede del suo congresso. Le reazioni: "Decisione scandalosa e inaccettabile" Ilgiornale.it - L'internazionale Lgbt caccia gli israeliani e cancella Tel Aviv Leggi tutto su Ilgiornale.it (Ilgiornale.it - venerdì 1 novembre 2024)- Il clamoroso corto-circuito di sinistra e mondo woke. Ilga sospende il gruppo "Aguda" e scarta la città come sede del suo congresso. Le reazioni: "Decisione scandalosa e inaccettabile"

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L'gli israeliani e cancella Tel Aviv; Kamala Harris adei voti repubblicani. È cominciata in Colombia la conferenza dell’Onu sulla biodiversità.; La Russia ha aggiunto il movimentonella lista nera dei “terroristi ed…; I preti gay non vogliono più nascondersi; Polemiche pre-Pride, il gruppo ebraico Keshet non ci sarà: "C'è unaal carro di Israele"; La Destra al Senato torna con l'ossessione del "reato universale" di maternità surrogata; Approfondisci 🔍

L'internazionale Lgbt caccia gli israeliani e cancella Tel Aviv

(ilgiornale.it)

Il clamoroso corto-circuito di sinistra e mondo woke. Ilga sospende il gruppo "Aguda" e scarta la città come sede del suo congresso. Le reazioni: "Decisione scandalosa e inaccettabile" ...

Sperimentazione animale, FdI vuole riaprire gli allevamenti di cani e gatti. Felicetti (Lav): “Vogliono tornare ai lager tipo Green Hill”

(ilfattoquotidiano.it)

"Un'azione folle della maggioranza, vogliono Green Hill": c'è il rischio di un ritorno all'allevamento-lager di cuccioli di cani ...

Come la caccia ai canguri sta danneggiando le comunità, l’intervista all’aborigeno Peter Hewitt

(fanpage.it)

Peter Hewitt ha viaggiato dall'Australia al Parlamento europeo per chiedere che l'import di prodotti derivanti dalla caccia al canguro venga fermata ...

Anche il Perù nel caso Lava Jato: l’ex presidente Toledo condannato a 20 anni e sei mesi per corruzione e riciclaggio

(ilfattoquotidiano.it)

Alejandro Toledo, governatore del Perù dal 2001 al 2006, è stato condannato in primo grado dalla Corte suprema nazionale – presieduta da Ziada Pérez Inés Rojas e Richarth Quispe – a 20 anni e sei mesi ...