L’Argentina di nuovo in piazza contro Milei, due giorni di sciopero nel settore dei trasporti: “Serve l’adeguamento dei salari” (Di venerdì 1 novembre 2024) Ancora una volta in Argentina ci sono state mobilitazioni contro il governo di Javier Milei. Mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre è stato il mondo dei trasporti a fermarsi con 24 ore di sciopero che hanno paralizzato Buenos Aires e il Paese mercoledì, quando treni, aerei, taxi, metropolitane e navi hanno tenuto i motori spenti rispondendo alla chiamata della Direzione Nazionale dei trasporti. L’Unión de Tranviarios Automotor (UTA), che vede a capo Roberto Fernández, ha deciso invece di scioperare giovedì, garantendo per il 30 il servizio degli autobus e dei combi. Claudio Dellecarbonara, dell’Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), il sindacato dei lavoratori e delle lavoratrici della metropolitana della capitale facente parte della UTA, dichiara a Ilfattoquotidiano. Ilfattoquotidiano.it - L’Argentina di nuovo in piazza contro Milei, due giorni di sciopero nel settore dei trasporti: “Serve l’adeguamento dei salari” Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Ancora una volta in Argentina ci sono state mobilitazioniil governo di Javier. Mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre è stato il mondo deia fermarsi con 24 ore diche hanno paralizzato Buenos Aires e il Paese mercoledì, quando treni, aerei, taxi, metropolitane e navi hanno tenuto i motori spenti rispondendo alla chiamata della Direzione Nazionale dei. L’Unión de Tranviarios Automotor (UTA), che vede a capo Roberto Fernández, ha deciso invece di scioperare giovedì, garantendo per il 30 il servizio degli autobus e dei combi. Claudio Dellecarbonara, dell’Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), il sindacato dei lavoratori e delle lavoratrici della metropolitana della capitale facente parte della UTA, dichiara a Ilfattoquotidiano.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L’diinMilei, due giorni di sciopero nel settore dei trasporti:…; Migliaia di argentini inil "decreto motosega" delpresidente Milei;, in migliaia ina Buenos Aires protestanole riforme di Milei;, gli studenti universitari inMilei: no ai tagli per l'istruzione;, migliaia di universitari ini tagli; L’inMilei; Approfondisci 🔍

Argentina, migliaia di universitari in piazza contro i tagli

(ansa.it)

Centinaia di migliaia di studenti universitari, oltre a docenti e sindacati, manifestano oggi in tutta l'Argentina per ... ha riportato di nuovo la gente in piazza.

Argentina in piazza per l’università pubblica. Milei abbatte la scure

(ilmanifesto.it)

È per questo che mercoledì, a sei mesi di distanza dalla prima marcia federale universitaria, un milione e mezzo di persone sono nuovamente scese in strada in tutta l’Argentina in difesa ...

In Argentina insegnanti e studenti in piazza contro il governo Milei: tagli agli stipendi e al budget per l’istruzione

(orizzontescuola.it)

Studenti e corpo docente delle università argentine sono scesi in piazza a Buenos Aires per protestare contro la possibile decisione del presidente Javier Milei di bloccare l’aumento del budget ...

Argentina, Kirchner senza rivali nel partito Giustizialista

(ansa.it)

In Argentina, una giudice ha respinto la richiesta del governatore di La Rioja, Ricardo Quintela, di sospendere le elezioni interne del partito Giustizialista (Pj). (ANSA) ...