La storia ritrovata. Monti, il Risorgimento e la Compagnia "dei frati"

È una storia di protagonismo giovanile e di persecuzione cristiana quella sugli scaffali delle librerie, raccontata in "Tutti in arresto", scritta da Olmo Guagnetti, giovane storico di Bovisio Masciago, in cui si narrano i fatti di metà Ottocento che coinvolsero il giovane Luigi, oggi beato, e una quarantina di compagni. La vicenda è praticamente sconosciuta, benché si tratti di un episodio del Risorgimento che vide protagonista una compagnia accusata di essere una società segreta contraria al governo austro-ungarico allora dominante in Lombardia. A rendere più intrigante il contesto narrato è la denuncia dei giovani da parte del parroco, cosa che portò al loro arresto e alla carcerazione a Desio. Gli antefatti sono questi.