La scomparsa di Vincenzo Colonna Addio all’imprenditore filantropo | Un uomo di rara sensibilità

Ha destato grande commozione e cordoglio la scomparsa dell'imprenditore savignanese Vincenzo Colonna, deceduto ieri all'età di 67 anni. Colonna abitava a Savignano sul Rubicone ma la sua vita si è svolta prevalentemente a San Mauro Pascoli dove ha sede il colorificio Ivas, di cui era presidente e amministratore delegato. Il gruppo Ivas, fondato dalla famiglia dell'imprenditore scomparso, è una grande azienda di produzione di materiali e vernici per l'edilizia conosciuta nel mondo. Un'impresa lungimirante che si è evoluta nel tempo proprio grazie all'impegno di Vincenzo Colonna profusa insieme al fratello Werther, anch'egli scomparso a 67 anni, nel 2019.

Addio a Vincenzo Colonna, ricordi e cordoglio

"L’Associazione tutta - scrive in una nota Confindustria Romagna - esprime sgomento, commozione e profondo cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore Vincenzo Colonna, già presidente della ...

I Presidenti fondatori di Confindustria Romagna, Paolo Maggioli e Guido Ottolenghi, piangono la scomparsa dell'amico

