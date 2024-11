La musica di Longlegs significa molto più di quanto si pensi

musica di Longlegs significa molto più di quanto si pensi Avete presente quando si dice che il rock ‘n’ roll è roba del diavolo? Beh, Osgood Perkins ha realizzato un film horror proprio per loro. Longlegs combina l’orrore e la grande musica come pochi altri del genere, con la band glam rock T. Rex che gioca un ruolo particolarmente importante. Il film si apre con i versi della loro classica canzone “Get It On (Bang a Gong)”, ma i riferimenti all’iconico gruppo di Marc Bolan vanno ben oltre. In effetti, in un modo strano, sembra che i T. Rex abbiano seguito il regista Perkins durante la maggior parte della lavorazione di Longlegs, rendendo il collegamento tra il film e la band inequivocabile. Longlegs contiene tre brani dei T. Rex Il primo accenno ai T. Leggi tutto su Cinefilos.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Cinefilos.it: Ladipiù disiAvete presente quando si dice che il rock ‘n’ roll è roba del diavolo? Beh, Osgood Perkins ha realizzato un film horror proprio per loro.combina l’orrore e la grandecome pochi altri del genere, con la band glam rock T. Rex che gioca un ruolo particolarmente importante. Il film si apre con i versi della loro classica canzone “Get It On (Bang a Gong)”, ma i riferimenti all’iconico gruppo di Marc Bolan vanno ben oltre. In effetti, in un modo strano, sembra che i T. Rex abbiano seguito il regista Perkins durante la maggior parte della lavorazione di, rendendo il collegamento tra il film e la band inequivocabile.contiene tre brani dei T. Rex Il primo accenno ai T.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Manuale minimo per capire la trap; 10 cose che non sai sui Bts, il fenomeno musicale sudcoreano; Ladipiù di quanto si pensi; Approfondisci 🔍

“Longlegs” è una buonissima scusa per andare al cinema la notte di Halloween

(billboard.it)

Nella prima scena di Longlegs non si capisce molto e non si vede neppure tutto ... quello delle iridi delle bambole costruite da Longlegs, viene capovolto il significato che spesso viene attribuito al ...

Longlegs, la recensione del film con un irriconoscibile Nicolas Cage

(ciakmagazine.it)

Non esattamente il ‘film più terrificante del secolo’ (e forse nemmeno dell’anno), Longlegs si mostra però decisamente molto inquietante ... sostenuta da un ritmo di dialoghi e una assenza di musica ...

Longlegs, un horror molto abile a sfruttare tutte le sue intuizioni

(informazione.it)

Ma Nicolas Cage aveva ancora un altro personaggio per stupirci: Longlegs, costruttore di bambole con molta cipria in viso e una conclamata passione per alcuni eroi del glam rock come il Lou Reed ...

Longlegs, un horror molto abile a sfruttare tutte le sue intuizioni

(mymovies.it)

Anni ’90. La giovane agente del FBI Lee Harker, poca esperienza ma molto intuito, è reclutata dal veterano agente Carter per indagare su una serie di brutali omicidi-suicidi avvenuti nell’Oregon. Nel ...