Hockey A1, l'Azzurra chiude la settimana di fuoco al Dal Lago: sfida fra pari punti (Di venerdì 1 novembre 2024) Sulla carta una sfida ostica, di fatto la classifica al momento, dopo tre giornate, le vede appaiate a un punto. Si chiude la settimana di fuoco per l'Azzurra Hockey in A1 che sabato 2 novembre alle 20.45 affronta in casa Bassano per la quarta giornata di A1.La formazione di Sergi Punset Europa.today.it - Hockey A1, l'Azzurra chiude la settimana di fuoco al Dal Lago: sfida fra pari punti Leggi tutto su Europa.today.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Sulla carta unaostica, di fatto la classifica al momento, dopo tre giornate, le vede appaiate a un punto. Siladiper l'in A1 che sabato 2 novembre alle 20.45 affronta in casa Bassano per la quarta giornata di A1.La formazione di Sergi Punset

Hockey su pista, è amaro il ritorno in serie A1 di Novara: l'Azzurra si inchina al Forte dei Marmi; L'Azzurra conquista il primo punto in A1: pareggio a Giovinazzo; TRNovara promosso in Serie A1, insieme al CGC Viareggio. Serie B, si qualifica il Valdagno; Hockey: per l'Azzurra Novara inizia ufficialmente l'avventura in A1;

Hockey pista, la TR Azzurra impegnata nel recupero di Lodi

Hockey pista serie A1, risultati 3a giornata (26-27 ottobre): Giovinazzo – TR Azzurra Novara 3-3; Sarzana – Amatori Lodi 1-2; Monza – Valdagno 3-3; CGC Viareggio – Sandrigo 5-2; Montebello – Grosseto ...

Hockey pista, Punset (TR Azzurra): «Brutto primo tempo in difesa»

L'analisi del tecnico spagnolo dopo la sconfitta contro il Forte dei Marmi nela gara di esordio del camponato di A1: «Dobbiamo crescere, perché altrimenti il rischio è quello di fare fatica anche cont ...

L'Azzurra Hockey conquista il primo punto in A1: pareggio a Giovinazzo

(novaratoday.it)

Il primo punto in A1 è servito. L'Azzurra Hockey lotta a Giovinazzo e il match valevole per la terza giornata di campionato finisce 3-3. Altre due partite in una settimana La squadra di Punset ...

Hockey pista: Forte dei Marmi in testa da solo in Serie A1

(oasport.it)

La terza giornata della stagione regolare della Serie A1 di hockey pista 2024-2025, fatta eccezione per il match tra Follonica e Trissino, visto che i ...