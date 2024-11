.com - Genoa-Fiorentina 0-1, al Ferraris decide Gosens

(Adnkronos) – Vittoria pesante per la, che supera il1-0 nella decima giornata di Serie A. Al, dopo una partita molto fisica e con poche occasioni, are è un gol nella ripresa di Robin. Con questo successo i viola volano a quota 19 punti, raggiungendo l'Atalanta al terzo posto in classifica. I rossoblù di Gilardino rimangono invece ultimi a quota 6. Partita fisica e nervosa fin dal fischio d'inizio. Volano i primi cartellini, con ilche ha una buona occasione su calcio piazzato con Matturro. Pericoloso poco dopo anche Martin su punizione, ma il suo sinistro si spegne alto. Il Grifone è più determinato e sorprende la, che non riesce a trovare le distanza in campo e rischia ancora sul sinistro di Sabelli, a lato di un soffio.