Agi.it - Fucilata all'addome, muore un cacciatore in Sardegna. Grave un altro colpito al volto

(Agi.it - venerdì 1 novembre 2024)- AGI - Peggio di così non poteva cominciare. Insi è aperta la caccia al cinghiale, secondo il calendario venatorio regionale, e nell'Oristanese il bilancio è già tragico: unè morto dopo essere statoda unaall'mentre era nelle campagne di Seilo, in località Su Padru, mentre unè in gravi condizioni per essere stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco almentre si trovava nelle campagne di Laconi. Due incidenti nell'arco di poche ore, dunque. Ilche ha perso la vita si chiamava Filippo Vidili, aveva 58 anni, era originario di Oristano ma viveva nella cittadina costiera di Bosa. Era un cavaliere della Sartiglia, la giostra equestre che si corre a Carnevale a Oristano nonchè una delle maggiori manifestazioni storiche italiane. E della Sartiglia Fidili era stato anche il presidente dell'associazione dei cavalieri.