Francesco Bagnaia ottimista | Fatti passi in avanti mi manca curva 5 Martin partito con gomma nuova!

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it:ha firmato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP Malesia, penultima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Sepang. Il centauro piemontese si è distinto in sella alla Ducati ufficiale e ha stampato un crono di 1:57.679, riuscendo così a mettere la testa da tutti gli avversari. Il due volte Campione del Mondo ha preceduto di cinque centesimi lo spagnolo Jorge, a cui deve recuperare 17 punti in classifica generale. Il ribattezzato Pecco ha dato un segnale forte in vista del fine settimana, anche se va considerato che il suo rivale per il titolo diretto è caduto.