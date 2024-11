Ilgiorno.it - "Era lì solo da un mese. La catena dei subappalti limita la sicurezza"

Leggi tutto su Ilgiorno.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Immediata la reazione dei sindacati alla notizia dell’ennesima tragedia sul lavoro. "Anche oggi (ieri n.d.r.) siamo obbligati ad aggiornare la tragica lista delle vittime di incidenti sul lavoro. Sulle dinamiche e le responsabilità aspettiamo che gli enti preposti approfondiscano ogni particolare della tragedia. Intanto torniamo a dire: ino la". Così, Giuseppe Mancin, Daniel Piatti e Luciana Fratus, per le segreterie provinciali di Feneal-Uil, Filca Cisl e Fillea-Cgil hanato l’incidente mortale di questa mattina. La vittima era un lavoratore in somministrazione, assunto il 1° ottobre scorso tramite un’agenzia per il lavoro, la Watch B.V. di Roma, dunque non un dipendente diretto della ditta per cui operava, la Effe 81 Costruzioni di Cenate Sotto.