Diffamazione dell’ambasciatore Vattani arriva la sentenza

Leggi tutto su Ildenaro.it

(Ildenaro.it - venerdì 1 novembre 2024)- Il Tribunale di Genova ha condannato il giornalista Lorenzo Tosa, direttore di Next quotidiano, per aver diffamatol’ambasciatore Mario, attuale Commissario generale per l’Italia a Expo 2025. I fatti risalgono al 2021 come relazionato sul quotidiano on line ‘Il Secolo d’Italia’, quandofu designato ambasciatore d’Italia a Singapore e Tosa promosse sul sito “change.org” una petizione per chiedere al presidente della Repubblica di revocare la nomina, facendo riferimento a condotte violente relative a fatti risalenti a oltre trent’anni prima (un’aggressione con due feriti gravi avvenuta al cinema Capranica di Roma il 9 giugno 1989), nonostante il diplomatico allora fosse stato assolto dalla Corte d’assise di Roma con formula piena, “per non aver commesso il fatto”.