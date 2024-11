Ilprimatonazionale.it - Diabolik, l’antieroe di cui abbiamo ancora bisogno

Roma, 1 nov – Sessantadue anni di, antieroe italiano ideato nei primi anni sessanta da una felice intuizione delle sorelle Giussani. Uscito nelle edicole il primo novembre 1962 il "Re del terrore", capofila del fumetto nero tricolore, avrebbetanto da insegnare ai suoi connazionali. Le sorelle Giussani Per capire chi èdobbiamo partire dalle sue origini – per così dire – umane, in carne ed ossa: Angela Giussani, classe 1922, e la sorella Luciana, di sei anni più piccola. Figlie della borghesia milanese del primo dopoguerra, crescono in un ambiente stimolante. Due profili ribelli e brillanti: la maggiore, ad esempio, pratica sci ed equitazione. Consegue quindi il diploma magistrale approfondendo la figura del pensatore tedesco Immanuel Kant. Dalla città più europea d'Italia alla piccola Cervia e ritorno.