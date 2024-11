Gaeta.it - Crescentino e Mazzè in lutto per la scomparsa di Debora Di Nunzio, punto di riferimento locale

Leggi tutto su Gaeta.it

(Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter Una tragica notizia ha colpito le comunità dicon la prematuradiDi, avvenuta a soli cinquant’anni il 31 ottobre. La sua vita e la sua attività nel settore del commercio hanno lasciato un segno indelebile, facendo di lei non solo una professionista stimata, ma anche un’amica per molte persone. La sua dedizione nel gestire il negozio di calzature “Oltreportici” è stata fondamentale per il tessuto commerciale della zona. La carriera diDiDiha gestito il negozio di calzature “Oltreportici” in Piazza Garibaldi aper quindici anni, dal 2008 fino alla sua chiusura nella primavera del 2023. Durante questo periodo,è diventata una figura amata e rispettata all’interno della comunità.