Cisal di Avellino rilancia le proprie attività sul territorio con l’apertura della nuova sede, in via Colombo 36. Alla presenza del segretario provinciale, Paolo Sarno, e del coordinatore provinciale, Massimo Picone, ieri è stata inaugurata la struttura ubicata nel centro del capoluogo, in una posizione strategica, a pochi passi dall’Autostazione, facilmente raggiungibile anche da chi viaggia dalla provincia con i trasporti pubblici.Alla cerimonia hanno partecipato anche i segretari di categoria Generoso Testa, Angelo Di Palma e Ciro Fiore. Anteprima24.it - Cisal, nuova sede cittadina e rilancio delle attività sindacali Leggi tutto su Anteprima24.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Anteprima24.it: Tempo di lettura: 3 minutiLadi Avellino rilancia le propriesul territorio con l’apertura della, in via Colombo 36. Alla presenza del segretario provinciale, Paolo Sarno, e del coordinatore provinciale, Massimo Picone, ieri è stata inaugurata la struttura ubicata nel centro del capoluogo, in una posizione strategica, a pochi passi dall’Autostazione, facilmente raggiungibile anche da chi viaggia dalla provincia con i trasporti pubblici.Alla cerimonia hanno partecipato anche i segretari di categoria Generoso Testa, Angelo Di Palma e Ciro Fiore.

Cisal Avellino, inaugurazione nuova sede provinciale e rilancio attività territorio

(irpinianews.it)

