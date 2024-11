Barricato in casa a Monterenzio vicino Bologna, area blindata: "Esco solo morto". Arrestato dopo un blitz - Un uomo Barricato in casa a Monterenzio, nel Bolognese, è stato Arrestato con un blitz dei carabinieri dopo ore di tensione con il quartiere blindato Notizie.virgilio.it - Barricato in casa a Monterenzio vicino Bologna, area blindata: "Esco solo morto". Arrestato dopo un blitz Leggi tutto su Notizie.virgilio.it (Notizie.virgilio.it - venerdì 1 novembre 2024)- Un uomoin, nel Bolognese, è statocon undei carabinieriore di tensione con il quartiere blindato

Monterenzio (Bologna), 1 novembre 2024 - Ore di tensione a Monterenzio, dove un uomo, straniero sulla ventina, si è barricato in casa in frazione Bisano. L’area è blindata dalle forze dell’ordine per ...

Ha violato il divieto di avvicinamento ai familiari. Lunghe trattative con i carabinieri per tutta la mattinata ...

