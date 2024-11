Austin a Gallant | serve de-escalation

Austin, ha discusso con il suo omologo israeliano, Yoav Gallant, le "opportunità per una deescalation regionale" durante una telefonata, ha dichiarato il Pentagono. Austin "ha anche esaminato i passi che Israele sta compiendo e che dovrebbe continuare a compiere per mi gliorare le terribili condizioni umanitarie a Gaza, e le prospettive per il rilascio degli ostaggi e per un accordo di cessate il fuoco", secondo il comunicato Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Servizitelevideo.rai.it: 1.01 Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd, ha discusso con il suo omologo israeliano, Yoav, le "opportunità per una deregionale" durante una telefonata, ha dichiarato il Pentagono."ha anche esaminato i passi che Israele sta compiendo e che dovrebbe continuare a compiere per mi gliorare le terribili condizioni umanitarie a Gaza, e le prospettive per il rilascio degli ostaggi e per un accordo di cessate il fuoco", secondo il comunicato

Austin a Gallant, 'garantire la sicurezza di Unifil'

Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha riferito su X di aver parlato con il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant e di aver "sollecitato a garantire la sicurezza delle forze Unifil e ...

