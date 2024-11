Arresto e provvedimenti di allontanamento per un giovane aspramente contestato ad Ancona (Di venerdì 1 novembre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un foglio di via obbligatorio è stato emesso nei confronti di un 23enne italiano da Cesare Capocasa, questore di Ancona. Questo provvedimento prevede l’allontanamento immediato dalla città e la proibizione di farvi ritorno per un periodo di tre anni. La decisione è stata presa a seguito dell’Arresto del giovane, operato dai militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, il quale è ritenuto una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il tentativo di furto e l’Arresto Il giovane è stato colto sul fatto mentre tentava di scassinare un esercizio commerciale situato nel centro di Ancona. Armato di uno strumento multiuso, è stato scoperto dai carabinieri, che hanno prontamente arrestato il 23enne. Gaeta.it - Arresto e provvedimenti di allontanamento per un giovane aspramente contestato ad Ancona Leggi tutto su Gaeta.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un foglio di via obbligatorio è stato emesso nei confronti di un 23enne italiano da Cesare Capocasa, questore di. Questo provvedimento prevede l’immediato dalla città e la proibizione di farvi ritorno per un periodo di tre anni. La decisione è stata presa a seguito dell’del, operato dai militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, il quale è ritenuto una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il tentativo di furto e l’Ilè stato colto sul fatto mentre tentava di scassinare un esercizio commerciale situato nel centro di. Armato di uno strumento multiuso, è stato scoperto dai carabinieri, che hanno prontamente arrestato il 23enne.

