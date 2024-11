Arresto cardiaco mentre gioca a padel ad Arezzo: 52enne salvato dagli amici - Il 52enne è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Donato a seguito di un malore verificatosi mentre disputava una partita di padel. I primi ad intervenire sono stati i compagni di gioco. Fanpage.it - Arresto cardiaco mentre gioca a padel ad Arezzo: 52enne salvato dagli amici Leggi tutto su Fanpage.it (Fanpage.it - venerdì 1 novembre 2024)- Ilè stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Donato a seguito di un malore verificatosidisputava una partita di. I primi ad intervenire sono stati i compagni di gioco.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Arezzo,a padel, salvato da amici; Arezzo,a padel: salvato dagli amici; 52enne va ina padel;a padel ad Arezzo: 52enne salvato dagli amici; Salvato con il defibrillatore,al padel. Fuori pericolo, ecco com'è andata; Arezzo, va ina Padel. Grave 52enne; Approfondisci 🔍

Arezzo, arresto cardiaco mentre gioca a padel, salvato da amici

(ansa.it)

Si accascia a terra privo di conoscenza e va in arresto cardiaco, ma viene salvato da un gruppo di amici. E' accaduto ieri sera in un impianto sportivo di Arezzo. (ANSA) ...

Arresto cardiaco mentre gioca a padel ad Arezzo: 52enne salvato dagli amici

(fanpage.it)

Il 52enne è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Donato a seguito di un malore verificatosi mentre disputava una partita di ...

Salvataggio miracoloso ad Arezzo: un uomo colpito da arresto cardiaco

(notizie.it)

Un episodio drammatico si è verificato ad Arezzo, dove un uomo di 52 anni ha subito un arresto cardiaco mentre stava giocando a padel in un impianto sportivo. La situazione è diventata critica quando ...

52enne va in arresto cardiaco mentre gioca a padel

(teletruria.it)

Si accascia a terra privo di conoscenza e va in arresto cardiaco. Un 52enne ha accusato un malore mentre stava giocando a padel in un impianto sportivo della città. Immediate le manovre di rianimazion ...