Anziano colto da malore durante l'uscita in bici: inutili i soccorsi (Di venerdì 1 novembre 2024) Dramma sull'Altopiano all'ora di pranzo di venerdì 1° novembre. Un 74enne stava facendo un giro in bici nella zona di Bivio Salina quano è stato colto da malore ed è caduto a terra. L'uomo, V.R., 74 anni di Asiago, è stato raggiunto da una squadra del Soccorso alpino in jeep e dall'equipe medica Vicenzatoday.it - Anziano colto da malore durante l'uscita in bici: inutili i soccorsi Leggi tutto su Vicenzatoday.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Dramma sull'Altopiano all'ora di pranzo di venerdì 1° novembre. Un 74enne stava facendo un giro innella zona di Bivio Salina quano è statodaed è caduto a terra. L'uomo, V.R., 74 anni di Asiago, è stato raggiunto da una squadra del Soccorso alpino in jeep e dall'equipe medica

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:dal'uscita in bici: inutili i soccorsi;cacciatore accusa: si muove il soccorso alpino; Romito, grave 82ennedauna battuta di caccia; Tragedia al circolo Pertini. Pugnola partita a carte.muore in ospedale; Ceccano,damentre è alla guida. Muore un settantaquattrenne;dauna nuotata, muore 84enne in Puglia: vani i tentativi di soccorso; Approfondisci 🔍

Anziano cacciatore accusa malore: si muove il soccorso alpino

(msn.com)

Un cacciatore di 79 anni colto da malore durante una battuta nei boschi di Montegallo ... Ma è finita male, poiché l’anziano è stato colto da malore. Trattandosi di una zona impervia e non essendo la ...

Anziano trovato morto in casa dopo due giorni: disposta autopsia

(brindisireport.it)

Su disposizione del pubblico ministero Livia Orlando, la salma dell’anziano è stata posta sotto sequestro ...

Il malore e la caduta a terra dalla bici all'improvviso: 74enne muore sotto gli occhi dell'amico durante il giro nella zona di Bivio Salina

(ilgazzettino.it)

Il malore durante il giro in bicicletta con l'amico nella zona di Bivio Salina e poi la caduta a terra, e per la coppia di amici la giornata di festa di Ognissanti si è trasformata ...

Roccastrada. Anziano accusa malore e muore. Era stato allertato anche Pegaso 2

(maremmanews.it)

Roccastrada: Il servizio del 118 della Asl Toscana sudest è stato attivato alle ore 12:08 in Località Piloni nel comune di Roccastrada per soccorso a persona colta da malore. Allertati ambulanza ...