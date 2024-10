Zazzaroni: «Juve uguale al vecchio corso, Motta è indietro rispetto ad Allegri…» (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sulle scelte e l’impatto di Thiago Motta alla Juventus. I dettagli Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha commentato il 2-2 tra Juve e Parma in Serie A. PARTITA GIA’ VISTA – «Al cantiere Motta proseguono i lavori per la costruzione di una squadra credibile e di vertice. Calcionews24.com - Zazzaroni: «Juve uguale al vecchio corso, Motta è indietro rispetto ad Allegri…» Leggi tutto 📰 Calcionews24.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le parole di Ivan, direttore del Corriere dello Sport, sulle scelte e l’impatto di Thiagoallantus. I dettagli Ivan, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha commentato il 2-2 trae Parma in Serie A. PARTITA GIA’ VISTA – «Al cantiereproseguono i lavori per la costruzione di una squadra credibile e di vertice.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: ", nessuna differenza con il vecchio corso. E Motta a 5 punti in meno di Allegri";: 'Yildiz non giocherebbe titolare all'Inter o al Milan, Leao è più forte'; Juventus, Yildiz: lite a Pressing tra Trevisani e Ordine e perresta un giocatorino;: "Inter-giocata al contrario. Dumfries difende a gambe aperte";, stoccata alla: "Calciatore pagato per giocare a golf";: "-Napoli? Sono mancati i protagonisti"; Approfondisci 🔍

Yildiz, Zazzaroni rilancia un’altra provocazione: «Sicuramente non giocherebbe al Milan!»

(milannews24.com)

Yildiz, Zazzaroni rilancia un’altra provocazione: le parole del giornalista a Pressing toccano anche la squadra rossonera Zazzaroni, durante la trasmissione Pressing, ha lanciato una nuova provocazion ...

Zazzaroni nell’occhio del ciclone per Yildiz “giocatorino”: il chiarimento dopo Inter-Juventus

(bufale.net)

Zazzaroni nell'occhio della critica dei tifosi bianconei per Yildiz "giocatorino", poi le precisazioni dopo Inter-Juventus ...

Juve, Zazzaroni: 'Yildiz non giocherebbe titolare all'Inter o al Milan, Leao è più forte'

(it.blastingnews.com)

Il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni ha commentato la prestazione di Kenan Yildiz in Inter- Juventus durante la trasmissione Pressing. Pur riconoscendo le qualità del giovane turco, autore di una do ...

Juventus, Yildiz fa doppietta all'Inter. Zazzaroni: "Ecco perché è un giocatorino"

(msn.com)

La doppietta segnata da Kenan Yildiz nel 4-4 con l`Inter a San Siro non fa cambiare idea a Ivan Zazzaroni sul numero 10 turco della Juventus. Il direttore del Co.