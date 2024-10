Weekend di Ognissanti a Napoli: tanti eventi da non perdere dall'1 al 3 novembre 2024 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le rassegne “Uànema: Festa degli altri vivi” e "Vedi Napoli Sacra e Misteriosa", Chocoland - La Fiera del Cioccolato Artigianale al Vomero, la mostra The World of Banksy – The Immersive Experience all'Arena Flegrea Indoor, La Filosofia nel Boudoir in scena in Sala Assoli, il fantastico mondo Napolitoday.it - Weekend di Ognissanti a Napoli: tanti eventi da non perdere dall'1 al 3 novembre 2024 Leggi tutto 📰 Napolitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le rassegne “Uànema: Festa degli altri vivi” e "VediSacra e Misteriosa", Chocoland - La Fiera del Cioccolato Artigianale al Vomero, la mostra The World of Banksy – The Immersive Experience all'Arena Flegrea Indoor, La Filosofia nel Boudoir in scena in Sala Assoli, il fantastico mondo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ponte di, ecco il piano traffico per il Comune di; Ponte, attesi 140mila turisti. Piano traffico di 4 giorni: orari bus e metro;, Ponte di: il piano traffico del comune nei pressi del cimitero di Poggioreale; Piano accoglienza turisti a– Defunti; Turismo, Coldiretti: mezzo milione di persone in agriturismo per il ponte d'; Ponte di: Roma, Milano ele più prenotate dice Trainline; Approfondisci 🔍

Ognissanti, attesi a Napoli 140mila turisti: servizi potenziati in città

(napolitoday.it)

L'assessorato al Turismo metterà in campo una serie di servizi per l’accoglienza potenziati per l’occasione: - Tutor: 15 addetti all'accoglienza del turista (riconoscibili da cappellino e pettorina) s ...

Napoli, Ponte di Ognissanti: il piano traffico del comune nei pressi del cimitero di Poggioreale

(ilmattino.it)

In occasione della festa di Ognissanti e della commemorazione di tutti i fedeli defunti (1 e 2 novembre) il Comune di Napoli ha diramato il piano traffico per gestire la numerosa affluenza di persone.

Ognissanti, lungo week end al Parco archeologico a Ercolano

(ansa.it)

Raddoppio delle giornate gratuite al Parco archeologico di Ercolano: dopo domenica 3 novembre che rientra nell'iniziativa ministeriale di #domenicalmuseo, con apertura gratuita dei siti statali nella ...

Ognissanti e Weekend: Italia intrappolata dall'Anticiclone fino a Sabato, cambia qualcosa da Domenica

(ilmeteo.it)

Tutto confermato: un vasto anticiclone intrappolerà l'Italia durante il Ponte di Ognissanti: qualcosa cambierà solamente da Domenica 3 Novembre.