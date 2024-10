Gaeta.it - Un’eccezionale nascita in autobus: donna partorisce mentre si reca in ospedale a Vigarano Mainarda

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio straordinario ha catturato l’attenzione nel comune di, in provincia di Ferrara, dove unaha dato alla luce il proprio bambino a bordo di undi linea. La vicenda, che ha probabilmente lasciato senza parole non solo i passeggeri ma anche i residenti del luogo, mette in luce la potenza dell’istante cruciale e l’importanza della prontezza in una situazione di emergenza. La gravidanza in viaggio verso l’Oggi si è verificato un evento speciale su unche collegavaai vari punti della provincia. Una giovane coppia, in procinto dirsi inper una visita di controllo, ha visto il proprio piano stravolto dall’inizio di contrazioni improvvise e intense.