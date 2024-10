Un progetto per Matilde Lorenzi: “La terrà in vita” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si sono svolti oggi i funerali della giovane sciatrice Si sono svolti oggi, 31 ottobre, i funerali della giovane sciatrice Matilde Lorenzi, venuta a mancare a soli 19 anni dopo un incidente in allenamento in Alto Adige. La funzione ha avuto luogo davanti alla chiesa di San Lorenzo a Giaveno. A prendere la parola pure la madre di Elena: “Hai voluto arrivare di fretta, il 15 novembre 2004: eri nata velocemente e adesso hai deciso di andartene via di fretta. Voglio solo ringraziarti, perché io e papà abbiamo avuto la fortuna di essere stati scelti da te come genitori. Eri riservata, ti aprivi con calma, ci hai donato tantissimo. Te ne siamo grati. Devi continuare a sciare là dove sei. Ti adoro. Grazie Matilde”. Il padre Adolfo ha parlato del progetto in suo onore per aumentare la sicurezza sugli sci. 361magazine.com - Un progetto per Matilde Lorenzi: “La terrà in vita” Leggi tutto 📰 361magazine.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si sono svolti oggi i funerali della giovane sciatrice Si sono svolti oggi, 31 ottobre, i funerali della giovane sciatrice, venuta a mancare a soli 19 anni dopo un incidente in allenamento in Alto Adige. La funzione ha avuto luogo davanti alla chiesa di San Lorenzo a Giaveno. A prendere la parola pure la madre di Elena: “Hai voluto arrivare di fretta, il 15 novembre 2004: eri nata velocemente e adesso hai deciso di andartene via di fretta. Voglio solo ringraziarti, perché io e papà abbiamo avuto la fortuna di essere stati scelti da te come genitori. Eri riservata, ti aprivi con calma, ci hai donato tantissimo. Te ne siamo grati. Devi continuare a sciare là dove sei. Ti adoro. Grazie”. Il padre Adolfo ha parlato delin suo onore per aumentare la sicurezza sugli sci.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: I funerali di. I genitori: 'Ilper la sicurezza in pista la terrà in vita'; Funerali, in migliaia per l'ultimo saluto a Giaveno; Il papà di: «Ilsulla sicurezza nello sci la terrà in vita per tutti noi»;: papà,sicurezza sci la terrà in vita; Funerali di, la mamma: «Abbiamo avuto la fortuna di essere i tuoi genitori. Potrai continuare a sciare lassù dove sei; L'ultimo saluto a, la mamma: "Ci hai donato tantissimo"; Approfondisci 🔍

Il papà di Matilde Lorenzi: «Il progetto sulla sicurezza nello sci la terrà in vita per tutti noi»

(video.corriere.it)

«Matilde ci ha chiamati a fare un duro lavoro con la sua scomparsa, che dovrà essere fatto tutti insieme». Sono le parole di Adolfo Lorenzi, il papà di Matilde, nel corso del funerale della sciatrice ...

Matilde Lorenzi, lo struggimento della famiglia (e di tanti amici) al funerale della promessa dello sci

(msn.com)

Tutto il paese di Giaveno si stringe a mamma, papà, tre fratelli e fidanzato. Accanto alla bara il cappello da alpina. E poi, le parole che commuovono tutti ...

L'ultimo saluto a Matilde Lorenzi, la mamma: "Ci hai donato tantissimo. Ti adoro"

(msn.com)

Accanto, il cappello da alpino di Matilde e in terra, vicino alla bara ... che dovrà essere fatto da tutti insieme", ha detto Adolfo Lorenzi, il papà di Matilde. "Il progetto - 'Matildina4safety' - ...

Funerali di Matilde Lorenzi, la mamma: «Abbiamo avuto la fortuna di essere i tuoi genitori. Potrai continuare a sciare lassù dove sei»

(vanityfair.it)

Centinaia di persone a Giaveno, nel torinese, per l'ultimo saluto alla sciatrice azzurra morta dopo un un incidente in allenamento. All'ingresso della chiesa una foto della ragazza che avrebbe compiut ...