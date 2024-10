Ultime ore per aderire al concordato col fisco. Leo esorcizza il flop: “Dovremmo avere notizie positive”. La speranza è nella sanatoria (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le adesioni al concordato preventivo? “Dovremmo avere notizie positive“. Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo snobba i pronostici dei commercialisti e tenta di esorcizzare il flop previsto dalla categoria per la misura che offre alle partite Iva la possibilità di accordarsi con l’Agenzia delle Entrate sul reddito da dichiarare e le tasse da pagare per gli anni 2024-2025 in cambio (sulla carta) di minori accertamenti. Mercoledì, audito in commissione Bilancio al Senato sul decreto fiscale collegato alla manovra, il “padre” del nuovo strumento ha continuato a ostentare ottimismo, pur senza spingersi a stimare l’aumento di gettito (“Quello che viene è tutto bene accetto”). A poche ore dal termine fissato per la mezzanotte del 31 ottobre, non risulta una corsa per accettare la proposta del fisco. Ilfattoquotidiano.it - Ultime ore per aderire al concordato col fisco. Leo esorcizza il flop: “Dovremmo avere notizie positive”. La speranza è nella sanatoria Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le adesioni alpreventivo? ““. Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo snobba i pronostici dei commercialisti e tenta dire ilprevisto dalla categoria per la misura che offre alle partite Iva la possibilità di accordarsi con l’Agenzia delle Entrate sul reddito da dichiarare e le tasse da pagare per gli anni 2024-2025 in cambio (sulla carta) di minori accertamenti. Mercoledì, audito in commissione Bilancio al Senato sul decreto fiscale collegato alla manovra, il “padre” del nuovo strumento ha continuato a ostentare ottimismo, pur senza spingersi a stimare l’aumento di gettito (“Quello che viene è tutto bene accetto”). A poche ore dal termine fissato per la mezzanotte del 31 ottobre, non risulta una corsa per accettare la proposta del

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:peral concordato col fisco. Leo esorcizza il flop: “Dovremmo avere notizie…; Concordato preventivo in scadenza il 31 ottobre, si teme il flop con l’adesione al 10%; Partite Iva e imprese, 31 ottobre di fuoco tra dichiarazione dei redditi e concordato; Assemblee sindacali presentazione candidati CSPI, si può superare limite delle 10. I criteri; Moldavia, referendum adesione Ue: il Sì passa in testa al 50,03%; Moldavia, i risultati del referendum per l'adesione all'Ue: ecco chi ha vinto; Approfondisci 🔍

Concordato preventivo in scadenza il 31 ottobre, si teme il flop con l’adesione al 10%

(quifinanza.it)

Poco gettito dal concordato preventivo in scadenza il 31 ottobre, il flop metterebbe in difficoltà Giorgia Meloni con gli alleati di governo ...

Concordato, ultima chiamata. Leo: «Risorse tutte all’Irpef»

(ntplusfisco.ilsole24ore.com)

Per il concordato preventivo biennale ultima chiamata. Oggi scade il termine per accettare o meno il patto con il Fisco e le possibilità di un differimento o di una possibile riapertura sono ridotte a ...

Modello Redditi in dirittura d’arrivo. Con una particolare attenzione al concordato preventivo biennale

(ipsoa.it)

Entro il 31 ottobre, salvo proroghe dell’ultima ora, i contribuenti devono trasmettere telematicamente ... i contribuenti ISA e quelli forfetari devono decidere o meno di aderire al concordato ...

Sciopero Actv di 24 ore venerdì 8: nessuna corsa nelle fasce protette

(lavocedivenezia.it)

Sciopero Actv di 24 ore venerdì 8 novembre e sarà una prova estremamente dura per i pendolari e per quanti devono spostarsi. Non è prevista, infatti, nessuna corsa nelle consuete “fasce protette” per ...