Trump, proteggerò le donne, che a loro piaccia o meno (Di giovedì 31 ottobre 2024) "proteggerò le donne, che a loro piaccia o meno": lo ha detto Donald Trump in un comizio ieri sera in Wisconsin, dove si è presentato tra l'altro con un giubbino da netturbino per cavalcare la gaffe di Joe Biden sui "fan del tycoon spazzatura". Una frase, quella sulle donne, che sta sollevando nuove polemiche per la sua connotazione paternalistica e misogina, secondo vari media e analisti. Quotidiano.net - Trump, proteggerò le donne, che a loro piaccia o meno Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) "le, che a": lo ha detto Donaldin un comizio ieri sera in Wisconsin, dove si è presentato tra l'altro con un giubbino da netturbino per cavalcare la gaffe di Joe Biden sui "fan del tycoon spazzatura". Una frase, quella sulle, che sta sollevando nuove polemiche per la sua connotazione paternalistica e misogina, secondo vari media e analisti.

