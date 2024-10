Terni, il sindaco revoca le l’ordinanza sulle limitazioni al traffico: per due anni Pm10 nei limiti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Novità per quanto riguarda il traffico veicolare. Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha deciso infatti di revocare l’ordinanza del 2023 sul traffico veicolare in città. Libera circolazione, dunque, perché “per i due anni - si legge - consecutivi 2022 e 2023 risulta rispettato il valore Ternitoday.it - Terni, il sindaco revoca le l’ordinanza sulle limitazioni al traffico: per due anni Pm10 nei limiti Leggi tutto 📰 Ternitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Novità per quanto riguarda ilveicolare. Ildi, Stefano Bandecchi, ha deciso infatti diredel 2023 sulveicolare in città. Libera circolazione, dunque, perché “per i due- si legge - consecutivi 2022 e 2023 risulta rispettato il valore

Revocate le limitazioni al traffico. Pm10 nei limiti, circolazione libera

Il sindaco Stefano Bandecchi revoca l’ordinanza di limitazioni al traffico veicolare che era scattata il 3 novembre 2023 fino al 31 marzo scorso, provvedimento che si ripeteva ormai da anni, noto anch ...

Limitazioni al traffico veicolare: il sindaco di Terni revoca l’ordinanza

Revocata l’ordinanza dell’ottobre del 2023 sulle limitazioni al traffico veicolare. La decisione del sindaco di Stefano Bandecchi viene motivata nell’atto firmato mercoledì così: «Per i due anni conse ...

