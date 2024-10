Lopinionista.it - Tassi, Cna: “Servono tagli drastici al costo del denaro e una politica creditizia espansiva per rilanciare l’economia”

Leggi tutto 📰 Lopinionista.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) ROMA – “Come ha sottolineato il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, le condizioni monetarie imposte dalla Bce rimangono restrittive.ulteriori riduzioni dei. Un appello alla Banca centrale europea al quale ci associamo a nome delle nostre imprese e di tutte le imprese italiane, soprattutto micro e piccole”. Lo si legge in un comunicato stampa della CNA. “I dati negativi su occupazione e produzione industriale – si rileva nella nota – fotografano una economia in rallentamento, speriamo temporaneo. Viceversa l’inflazione acquisita per quest’anno, sia pure in leggera crescita, è all’1%, la metà della media europea.investimenti, posti di lavoro, consumi perglobalmentenazionale posta di fronte a enormi rischi, soprattutto geopolitici”.