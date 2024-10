Studenti chef. Ricette salutari con fagioli rosa (Di giovedì 31 ottobre 2024) Studenti ai fornelli per imparare a cucinare piatti salutari. È l’iniziativa promossa, nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, da Lilt insieme all’Istituto superiore Lagrange grazie alla collaborazione con l’azienda romagnola Melandri Gaudenzio srl nell’ambito del progetto “Prevenzione in rosa a scuola“. Il 14 ottobre, nove classi dell’Ipseoa (Istituto professionale per i servizi enogastronomici e dell’ospitalità alberghiera) hanno seguito la lezione della nutrizionista Lilt Carola Battistini. L’esperta ha parlato del ruolo di una corretta alimentazione nella prevenzione dei tumori, in particolare per quello mammario. Quanto appreso è stato messo in pratica il 24 ottobre, quando alcuni Studenti dell’ultimo anno, sotto la supervisione dei docenti Franca Parrotta e Salvatore Marzullo, hanno realizzato delle Ricette con ingredienti che proteggono dal tumore. Ilgiorno.it - Studenti chef. Ricette salutari con fagioli rosa Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)ai fornelli per imparare a cucinare piatti. È l’iniziativa promossa, nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, da Lilt insieme all’Istituto superiore Lagrange grazie alla collaborazione con l’azienda romagnola Melandri Gaudenzio srl nell’ambito del progetto “Prevenzione ina scuola“. Il 14 ottobre, nove classi dell’Ipseoa (Istituto professionale per i servizi enogastronomici e dell’ospitalità alberghiera) hanno seguito la lezione della nutrizionista Lilt Carola Battistini. L’esperta ha parlato del ruolo di una corretta alimentazione nella prevenzione dei tumori, in particolare per quello mammario. Quanto appreso è stato messo in pratica il 24 ottobre, quando alcunidell’ultimo anno, sotto la supervisione dei docenti Franca Parrotta e Salvatore Marzullo, hanno realizzato dellecon ingredienti che proteggono dal tumore.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:con fagioli rosa; ? Avvistato lopiù famoso d'Italia: bagno di folla per Alessandro Borghese; VARALLO – Un mese ricco di eventi per l’Istituto Alberghiero Pastore; Matty Matheson di The Bear ha pubblicato online un libro di. Ed è gratis; A Napoli il take away dove i piatti sono concepiti da ricercatori e scienziati; In salute ma con gusto I ragazzi del Dolomieu creanosane con i consigli della Lilt; Approfondisci 🔍

Studenti chef. Ricette salutari con fagioli rosa

(ilgiorno.it)

Studenti dell'Ipseoa di Milano imparano a cucinare piatti salutari per la prevenzione del tumore al seno grazie a un progetto con Lilt e Melandri Gaudenzio srl.

Le 32 ricette più salutari che abbiamo cucinato nel 2020

(cucchiaio.it)

Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia romagna Friuli venezia giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino alto adige Umbria Valle d'aosta Veneto ...

Le Ricette degli Chef

(giallozafferano.it)

Grandi Chef, Pasticceri, Pizzaioli, Panificatori arrivano nella cucina di GialloZafferano con le loro ricette spiegate passo passo. Scoprite tutti i segreti per realizzare le loro squisite creazioni.

Chef - La ricetta perfetta streaming

(comingsoon.it)

Scopri dove vedere Chef - La ricetta perfetta in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Chef - La ricetta perfetta in gratis con pubblicità, abbonamento ...