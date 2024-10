Panorama.it - Stellantis in frenata: i ricavi scendono del 27% nel terzo trimestre

Leggi tutto đź“° Panorama.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Male, ancora male per. Idelcalano ancora, del 27% rispetto allo stesso periodo del 2023 e consegne in calo del 20%. I dati arrivano all’indomani dello “scontro” politico tra la casa automobilistica italo-francese e il governo, dopo il “non vengo” del presidente del gruppo Elkann all’audizione in Parlamento. Ma il prossimo appuntamento, fissato in modo ufficiale per il 14 novembre, non potrà essere rifiutato. Il gruppo guidato da Tavares frena nel, con un calo didel 27%, attestandosi a 33 miliardi di euro. A pesare sui conti sono state principalmente le minori consegne (1.148 milioni di unità , in calo del 20% rispetto al 2023) e l’impatto delle variazioni nei tassi di cambio.