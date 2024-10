Simona Bonaldi si dimette dalla carica di Amministratore delegato di Bergamonews (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bergamo. Simona Bonaldi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Amministratore delegato di Bergamonews Srl e di Consigliere del CdA, che ricopriva dal 2020. L’imprenditrice ha assunto nuovi incarichi che non le consentono di proseguire con il necessario impegno nell’esercizio del ruolo di AD della società editoriale, di cui resta socia. Simona Bonaldi ringrazia il presidente di Bergamonews Srl Giorgio Berta per la stima e la fiducia accordatele in questi anni di stretta collaborazione, il Consiglio di amministrazione, il Direttore marketing Stefano Magri, il Direttore editoriale Davide Agazzi e tutta la redazione giornalistica. Bergamonews.it - Simona Bonaldi si dimette dalla carica di Amministratore delegato di Bergamonews Leggi tutto 📰 Bergamonews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bergamo.ha rassegnato le dimissionididiSrl e di Consigliere del CdA, che ricopriva dal 2020. L’imprenditrice ha assunto nuovi incarichi che non le consentono di proseguire con il necessario impegno nell’esercizio del ruolo di AD della società editoriale, di cui resta socia.ringrazia il presidente diSrl Giorgio Berta per la stima e la fiducia accordatele in questi anni di stretta collaborazione, il Consiglio di amministrazione, il Direttore marketing Stefano Magri, il Direttore editoriale Davide Agazzi e tutta la redazione giornalistica.

