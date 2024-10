Ilrestodelcarlino.it - "Secondo tempo da uomini veri"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Carpi si gode la terza vittoria stagionale ottenuta martedì sera con l’Arezzo, che ha dato fiato alla classifica, rispedendo i biancorossi ai margini della zona playoff. Una gara che lasciato in eredità il nuovo problema alla spalla per Tommaso Panelli, che stoicamente ha resistito in campo fino alla fine ma che ora dovrà essere valutato in vista della delicata sfida salvezza di domenica a Pineto, dove di certo oltre a Forapani e Cortesi (atteso fra 7 giorni in gruppo, poi altri 10-15 per ritrovare la forma giusta) mancherà ancora anche Rossini. Il 2-1 sull’Arezzo è stato dedicato da mister Serpini e dai giocatori a Forapani e al magazziniere Sternieri, colpito dal grave lutto della perdita della mamma, ma il tecnico ha voluto fare un’ulteriore dedica.