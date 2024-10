Formiche.net - “Se non ora Quantum. Una strategia nazionale per l’Italia”. L’evento al Senato

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Appuntamento il prossimo 5 novembre alle ore 10:30 per la presentazione del documento “Se non ora. Unaper”, presso la Sala Isma del(Piazza Capranica, 72), organizzata in collaborazione con l’Intergruppo parlamentare per l’innovazione. Il documento è frutto del lavoro coordinato da Formiche e redatto da Enrico Prati, professore associato di Fisica Teorica della Materia presso l’università Statale di Milano, ed è stato pensato come strumento utile di analisi per le istituzioni, per l’elaborazione di unasule le nuove tecnologie emergenti.