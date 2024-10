Bergamonews.it - Schianto sulla Statale 42 in Valle Camonica: grave 40enne di Sovere

(Di giovedì 31 ottobre 2024). Si trova in gravi condizioni, ricoverato agli Spedali Civili di Brescia, ildiprotagonista dello42 martedì sera (29 ottobre), all’altezza dell’Archeopark. Secondo la ricostruzione dagli agenti della Polizia stradale di Iseo e di Salò, che stanno proseguendo con gli accertamenti, verso l’ora di cena l’uomo stava tornando a casa da Esine e stava viaggiandoverso Darfo Boario Terme. Improvvisamente, forse per un colpo di sonno o per un malore, avrebbe invaso l’altra corsia: dopo aver superato le strisce che dividono la carreggiata la Lancia Ypsilon delè finita contro ad un suv con a bordo una mamma e le due figlie di 10 e 12 anni, residenti a Bienno. L’impatto è stato violento e ha coinvolto anche una terza macchina, una Fiat Panda, dove stavano viaggiando una donna di 79 anni, insieme al figlio 56enne.