Salario minimo comunale di 9 euro all'ora da maggio 2025, esulta Livorno Popolare: "Un passo verso la dignità dei lavoratori" (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Un ulteriore passo verso la dignità dei lavoratori". Così la consigliera comunale di Livorno Popolare, Aurora Trotta, spiega il valore dell'approvazione della mozione presentata in merito all'introduzione del Salario minimo comunale. Un atto - presentato dalla coalizione composta da Potere al Livornotoday.it - Salario minimo comunale di 9 euro all'ora da maggio 2025, esulta Livorno Popolare: "Un passo verso la dignità dei lavoratori" Leggi tutto 📰 Livornotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Un ulterioreladei". Così la consiglieradi, Aurora Trotta, spiega il valore dell'approvazione della mozione presentata in merito all'introduzione del. Un atto - presentato dalla coalizione composta da Potere al

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:/ 2 – IL DIBATTITO IN CONSIGLIOdi 9 euro l'ora negli appalti comunali, il centrosinistra approva una mozione;a 9 euro per i lavoratori degli appalti pubblici approvata mozione Livorno Popolare; Lavoro, a Napolidi 9 euro nei contratti pubblici; Istituzione del: cominciato l'iter in commissione per la proposta di Sola (M5S); Istituito il: il campo largo fa propria la mozione della 'Comunità Politica'; Approfondisci 🔍

Salario minimo a 9 euro peri lavoratori degli appalti pubblici approvata mozione Livorno Popolare

(livornopress.it)

Oggi come Livorno Popolare, coalizione formata da Potere al Popolo e Possibile, abbiamo fatto approvare tramite la nostra consigliera Aurora Trotta in Consiglio Comunale, una nuova mozione che impegna ...

Passa mozione sul salario minimo. Anche la maggioranza approva

(msn.com)

che impegna l’Amministrazione comunale ad inserire la clausola del rispetto del salario minimo di 9 euro all’ora per i contratti stipulati dall’ente. Il testo è stato approvato con 5 voti favorevoli e ...

"Salario minimo garantito a chi lavora per il Comune"

(msn.com)

Avviare un percorso per garantire ai dipendenti del Comune di Modena, e a coloro che lavorano in appalti comunali, ...

Salario minimo, consigliere comunale Sergi protocolla proposta in Comune

(catanzaroinforma.it)

"Chi ha un trattamento inferiore alla proposta di 9 euro l'ora che ho proposto, dovrà avere una equiparazione a questa quota minima salariale" ...