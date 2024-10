Thesocialpost.it - Ritirata la patente al sindaco nel Bergamasco: Walter Semperboni è impegnato in lavori di pubblica utilità

(Di giovedì 31 ottobre 2024)è il primo cittadino di Valbondione, un comune in provincia di Bergamo situato a breve distanza dal lago d’Iseo. Eletto nel giugno scorso, in questi giorni è coinvolto in attività dicome misura alternativa alla pena in seguito a un procedimento penale per guida in stato di ebbrezza, che ha portato al ritiro della sua. L’incidente risale al 2020, quando, all’epoca vicefu fermato all’uscita di un locale con un tasso alcolemico oltre il triplo del limite consentito. Non c’è nulla da nascondere: le immagini del suo impegno nei servizi disono state condivise sui social dalstesso. “Sto svolgendo le ore di lavoro sociale per rimediare alla questione del ritiro della– ha scritto– e non ho problemi a condividerlo.