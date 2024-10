Ilfattoquotidiano.it - Rai2 chiude anche “Se mi lasci non vale”, il reality condotto da Luca Barbareschi

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo lo stop per bassi ascolti a “L’Altra Italia” con Antonino Monteleone,“Se minon“. Il discusso dating show saluterà il pubblico con due settimane di anticipo, la terza e ultima puntata andrà in onda martedì 5 novembre. Gli ultimi tre episodi saranno tagliati e rimontati per essere trasmessi in una sola serata. Al debutto lunedì 22 ottobre “Se minon“ aveva intrattenuto solo 321.000 spettatori con l’1,82% di share, a poco è servito il cambio di collocazione al martedì perché gli spettatori non sono arrivati: 293.000 con l’1,96%. “Sei coppie in crisi accettano di partecipare al programma per rimettersi in gioco e ritrovarsi” vivranno “per quattro settimane in una villa un corso di educazione sentimentale”.