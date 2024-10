Quotidiano.net - OSARE

(Di giovedì 31 ottobre 2024) O meglio, O. S. A. R. E.: Osservare, Stupirsi, Ascoltare, Ricevere, Esperimentare. Secondo il professore Rosario Mazzeo, autore del libro ’Un metodo per studiare. Guida allo studio efficace e personale’, questa sigla riassume le qualità del ’vero studente’. Lo studio, come del resto la vita, spiega l’insegnante, comporta sempre un rischio: l’inizio di un’avventura, che non si sa come andrà a finire, e la rinuncia a qualcosa. "Da qui il dovere di ’’, che in questo caso vuol dire essere disponibili ad imparare sempre, a sintonizzarsi con la realtà, ad accogliere, smettendo di pensare che il mondo coincida con il proprio io o che gli altri siano specchio e strumento di noi stessi. Il vero studio, in altre parole, richiede coraggio".