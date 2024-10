Lanazione.it - Nuovo circuito di tornei Padel in Valdarno

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Arezzo, 31 ottobre 2024 – Il Centro Sportivo Italiano (CSI)superiore continua ad investire nello sviluppo delle attività sportive sul territorio, annunciando l'avvio di undidi, uno sport in costante ascesa negli ultimi anni. Il CSI, storicamente impegnato nella promozione dello sport come strumento di educazione e aggregazione sociale, ha deciso di puntare su questa disciplina per diversificare la propria offerta e coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati. “Da tre anni - spiega Alberto Sciortino, responsabile delle attività sportive amatoriali del CSIsuperiore - abbiamo riportato il campionato di calcio a 5 ine adesso abbiamo deciso di concentrarci sul, che ha visto una crescita esponenziale anche qui da noi.