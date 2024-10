Ilfattoquotidiano.it - “Noemi Bocchi non teme confronti con le altre, lei è la cura alle sue ferite”: smentita la presunta relazione tra Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli?

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Traè finita? Sembra di no. La conferma della lorosembrerebbe arrivare nonostante le foto, pubblicate dal settimanale Gente, che ritraggono l’ex Capitano della Roma in compagnia didopo essere entrati ed usciti dallo stesso hotel. Una liason peraltro confermata dalla stessa giornalista sportiva quando è stata sentita dal settimanale: “Due più due fa quattro, se ci sono le foto, è evidente”, le sue parole. Dichiarazioni a cui, poi, la stessa figlia del noto giornalista Xaviersi è astenuta da aggiungere ulteriori commenti, quando è stata raggiunta da Valerio Staffelli alla consegna del Tapiro D’Oro di Striscia La Notizia: “Due più due fa quattro – ha ribaditoa Staffelli – Ma ho deciso di non parlare”. “Er Pupone” e la sua attuale compagna, dunque, avrebbero deciso di proseguire insieme.