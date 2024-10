Sport.quotidiano.net - MotoGp, Bagnaia e Martin su Valencia: “Correre lì non è giusto”

Leggi tutto 📰 Sport.quotidiano.net

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Sepang, 31 ottobre 2024 - Tornano a parlare in conferenza stampa a Sepang, in occasione del Gp della Malesia, i primi due in classifica del Motomondiale, Jorgee Pecco. Tra i due ci sono 17 punti di distacco, con lo spagnolo avanti, ma al momento le attenzioni vanno giustamente oltre la gara, viste le drammatiche ore che sta vivendoe la sua popolazione. La città spagnola, che dovrebbe ospitare l’ultimo Gran premio della2024, è infatti colpita da una terribile alluvione e la protezione civile parla di almeno 95 morti, molti dispersi e almeno 120mila sfollati.a rischio per l’alluvione. Cosa può succedere Le parole dei due piloti I due campioni sono intervenuti in merito, aggiungendosi all’appello dei numerosi piloti che hanno chiesto di non svolgere lì la gara, anche se la pista sembra ok.