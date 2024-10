Ilgiorno.it - "Mi hanno rapinato in due per prendermi 1.850 euro". Era tutta un’invenzione

(Di giovedì 31 ottobre 2024) VIGEVANO (Pavia) Ai carabinieri aveva raccontato di essere statoda due individui (uno dei quali gli aveva anche procurato una ferita all’addome con un oggetto contundente) che gli avevano sottratto di 1.850che aveva con sé, denaro che apparteneva all’azienda per la quale lavora. Ma era tutto inventato. I carabinieri di Vigevanoper questo denunciato M.F., 64 anni, vigevanese, con precedenti alle spalle, per simulazione di reato. Lo scorso 4 luglio l’uomo si era rivolto ai militari per denunciare di essere rimasto vittima di una rapina. Agli investigatori aveva raccontato di essere stato affrontato da due individui, probabilmente extracomunitari e che, mentre uno lo teneva immobilizzato, l’altro gli aveva sottratto il borsello contenente il denaro dopo averlo ferito.