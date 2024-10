Maternità surrogata, due uomini italiani e una neo mamma fermati a Buenos Aires (Di giovedì 31 ottobre 2024) Argentina, italiani bloccati con una bambina comprata con la cosiddetta Maternità surrogata. Servizio di Raffaella Frullone Maternità surrogata, due uomini italiani e una neo mamma fermati a Buenos Aires TG2000. Tv2000.it - Maternità surrogata, due uomini italiani e una neo mamma fermati a Buenos Aires Leggi tutto 📰 Tv2000.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Argentina,bloccati con una bambina comprata con la cosiddetta. Servizio di Raffaella Frullone, duee una neoTG2000.

Argentina, la bimba nata da maternità surrogata è con i due italiani

La madre della bambina al centro del caso legato alla gestazione per altri che ha portato al fermo di due italiani in Argentina, tra cui un oncologo di Padova, è stata contattata su un gruppo di Facebook.

Maternità surrogata, due uomini italiani fermati in aeroporto a Buenos Aires: cercavano di tornare in Italia con una neonata

Due cittadini italiani sono stati fermati in Argentina, all'aeroporto di Buenos Aires, mentre cercavano di tornare in Italia con una neonata frutto di maternità surrogata.

Argentina, fermata coppia di italiani con una bambina nata da maternità surrogata

Si tratta di due uomini, alle autorità hanno spiegato di aver concordato la gravidanza con una donna di 28 anni di Rosario. Fermati poco prima di salire su un volo per l'Europa. In Italia, la maternità surrogata è reato universale.

Due uomini e una bimba. Nel caso argentino la legge Roccella non c’entra nulla

(huffingtonpost.it)

Il messaggio che viene fatto passare è che la maternità surrogata sia ora reato universale. La bimba, che è figlia biologica anche di uno dei due uomini italiani ed è affidata ora alla coppia.