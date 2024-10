Malnate, ubriaco sul treno molesta i passeggeri e minaccia di morte il controllore (Di giovedì 31 ottobre 2024) Malnate (Varese), 31 ottobre 2024 – Era ricercato il cittadino extracomunitario di 31 anni arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia di Stato di Varese, è in carcere ai Miogni, dove continuerà a scontare una precedente condanna. L’uomo viaggiava su un convoglio regionale quando ha cominciato a disturbare con i suoi comportamenti, era evidente che fosse ubriaco, e certo i suoi atteggiamenti non potevano rendere tranquillo il viaggio per i passeggeri. Nel tentativo di riportare tranquillità è intervenuto il capotreno, che ha invitato lo straniero a scendere. Tentativo risultato inutile: il trentunenne, alterato dall’alcol, non solo non è sceso ma ha reagito con minacce pesanti, anche di morte rivolte all’addetto delle Ferrovie. Ilgiorno.it - Malnate, ubriaco sul treno molesta i passeggeri e minaccia di morte il controllore Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)(Varese), 31 ottobre 2024 – Era ricercato il cittadino extracomunitario di 31 anni arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia di Stato di Varese, è in carcere ai Miogni, dove continuerà a scontare una precedente condanna. L’uomo viaggiava su un convoglio regionale quando ha cominciato a disturbare con i suoi comportamenti, era evidente che fosse, e certo i suoi atteggiamenti non potevano rendere tranquillo il viaggio per i. Nel tentativo di riportare tranquillità è intervenuto il capo, che ha invitato lo straniero a scendere. Tentativo risultato inutile: il trentunenne, alterato dall’alcol, non solo non è sceso ma ha reagito con minacce pesanti, anche dirivolte all’addetto delle Ferrovie.

