Le informazioni contestuali dal cervello come vengono elaborate?

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Uno studio coordinato da Eleonora Russo, ricercatrice dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, risponde alla domanda suledal. Infatti lo studio coordinato dalla Russo indaga sui meccanismi alla base della codifica dellenell’ippocampo, regione delfondamentale per l’orientamento spaziale e per la formazione di nuove memorie. Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications e realizzato in collaborazione con l’Università di Bristol e il Central Institute of Mental Health di Mannheim. Lo studio “costituisce un passo avanti nel comprendereil nostrointegri, permettendoci di adottare comportamenti differenti in base al contesto e di formare memorie distinte per ciascun episodio” dichiara la dottoressa Russo.