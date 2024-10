Ilfattoquotidiano.it - La “pareggite” colpisce la Juventus: idee confuse e una difesa da horror, è già addio alla corsa scudetto?

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Halloween è alle porte e ladecide di spaventare tutti con una. Quello contro il Parma è l’ennesimo pareggio stagionale (in casa, il sesto totale): un 2-2 che sa di sconfitta. I bianconeri si allontanano dal primo posto, mentre Napoli e Inter continuano a correre. Gioco lento e a tratti prevedibile, il solito Conceicao e il ritrovato Weah non bastano. Danilo è entrato in un loop e con i suoi errori ha inglobato (inconsapevolmente) anche il resto della squadra. Da muro a telepass: l’infortunio di Gleison Bremer ha messo in luce dei limiti oggettivi. Se per i primi due mesi la solidità difensiva è stato il punto di forza dei bianconeri, ora è lo stesso che sta tradendo Thiago Motta. E là davanti, gli errori di Vlahovic iniziano a pesare per davvero.