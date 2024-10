Intesa Sanpaolo nei primi 9 mesi 2024 utile netto sale a 72 miliardi

Intesa Sanpaolo, nei primi 9 mesi 2024 utile netto sale a 7,2 miliardi (Di giovedì 31 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo ha approvato il resoconto intermedio consolidato al 30 settembre 2024.I risultati dei primi nove mesi del 2024 evidenziano un utile netto pari a 7,2 miliardi di euro, +17,1% rispetto ai 6,1 miliardi dello stesso periodo del 2023. L’utile netto è previsto a oltre 8,5 miliardi nell’intero anno, tenendo conto delle azioni gestionali del quarto trimestre per l’ulteriore rafforzamento della sostenibilità futura dei risultati del Gruppo, che contribuiscono all’utile netto del 2025 previsto a circa 9 miliardi.Le azioni gestionali includono l’accelerazione del ricambio generazionale nel quadro della trasformazione tecnologica, con un modello di business resiliente nello scenario di digitalizzazione e intelligenza artificiale. In particolare, a ottobre è stato firmato l’accordo sindacale che prevede, entro il 2027, 4. Unlimitednews.it - Intesa Sanpaolo, nei primi 9 mesi 2024 utile netto sale a 7,2 miliardi Leggi tutto 📰 Unlimitednews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione diha approvato il resoconto intermedio consolidato al 30 settembre.I risultati deinovedelevidenziano unpari a 7,2di euro, +17,1% rispetto ai 6,1dello stesso periodo del 2023. L’è previsto a oltre 8,5nell’intero anno, tenendo conto delle azioni gestionali del quarto trimestre per l’ulteriore rafforzamento della sostenibilità futura dei risultati del Gruppo, che contribuiscono all’del 2025 previsto a circa 9.Le azioni gestionali includono l’accelerazione del ricambio generazionale nel quadro della trasformazione tecnologica, con un modello di business resiliente nello scenario di digitalizzazione e intelligenza artificiale. In particolare, a ottobre è stato firmato l’accordo sindacale che prevede, entro il 2027, 4.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:alza il target a nove miliardi di utili nel 2025; Risultati finanziari terzo trimestre 2024 – Highlights; IntesaSanpaolo, i conti deinove mesi del 2024. C'è l'acconto sul dividendo;cresce ancora: ricavi per 9 miliardi nel 2024;, nei nove mesi oltre 7 miliardi di utile netto. Per il 2025 prevede profitti per 9 miliardi;batte le attese e alza i target: utile a 9 miliardi nel 2025. In arrivo l’acconto sul...; Approfondisci 🔍

Intesa Sanpaolo batte le attese e alza i target: utile a 9 miliardi nel 2025. In arrivo l’acconto sul dividendo

(msn.com)

La banca prevede di distribuire 5 miliardi di euro in dividendi ai soci e ha annunciato un acconto di 17 centesimi per azione a novembre, evidenziando una solida crescita dei ricavi, utili in crescita ...

Intesa Sanpaolo alza il target a nove miliardi di utili nel 2025

(ilsole24ore.com)

Intesa Sanpaolo batte le attese degli analisti, archiviando i primi nove mesi dell’anno con risultati in crescita. E vede rosa per il 2025, alzando i target di utile a quota 9 miliardi, un obiettivo ...

Intesa Sanpaolo, nei primi 9 mesi 2024 utile netto sale a 7,2 miliardi

(msn.com)

MILANO (ITALPRESS) - Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo ha approvato il resoconto intermedio consolidato al 30 settembre 2024. I risultati dei primi nove mesi del 2024 evidenziano un u ...

Intesa: utili a 8,5 miliardi, Messina

(lospiffero.com)

Bene, bravo, altro bis. L’ad di Intesa Sanpaolo Carlo Messina festeggia i primi nove mesi dell'anno rivendicando senza imbarazzo gli obiettivi raggiunti[...]. Anche perché i numeri parlano per lui: ut ...