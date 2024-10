Terzotemponapoli.com - Inter, Zanetti: “Speriamo di competere fino alla fine”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) L’batte 3-0 in trasferta l’Empoli. I nerazzurri campioni d’Italia in carica mantengono la distanza di 4 punti dal Napoli. Si avvicina anche il 10 Novembre quando gli azzurri di Antonio Conte torneranno a San Siro per affrontare proprio i nerazzurri. Javier, vicepresidente dell’, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’evento ‘Sport Movies & Tv 2024’ a Milano. L’ha vinto ad Empoli Così: “Empoli? Sono sempre partite difficili, anche perché ravvicinate. Ieri dovevamo vincere e dare una risposta importante che è arrivata. Siamo una squadra che vuole essere competitiva”. L’affronterà il Napoli, che sarà anche l’avversaria principale per lo Scudetto Ancora l’ex capitano dei nerazzurri: “Conosco benissimo Antonio per come lavora, stanno facendo bene.