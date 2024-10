Il tifone Kong-rey colpisce Taiwan, è la seconda tempesta più potente da 30 anni: un morto e 73 feriti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre il tifone Kong-rey è atterrato in Taiwan e il bilancio già segna un morto e almeno 73 feriti. Oltre 8.600 persone sono state evacuate dalle aree a rischio. Il presidente Lai Ching-te: "Evitiamo comportamenti pericolosi" Fanpage.it - Il tifone Kong-rey colpisce Taiwan, è la seconda tempesta più potente da 30 anni: un morto e 73 feriti Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre il-rey è atterrato ine il bilancio già segna une almeno 73. Oltre 8.600 persone sono state evacuate dalle aree a rischio. Il presidente Lai Ching-te: "Evitiamo comportamenti pericolosi"

Taiwan in stato di allerta per il tifone Kong-Rey: il primo bilancio è di un morto e 73 feriti

Taiwan, il super tifone Kong-Rey ha toccato terra: venti violenti e piogge torrenziali

Un morto e 73 feriti a Taiwan per il tifone Kong-rey

