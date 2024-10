Il Napoli ricorda la forza tranquilla di Mitterrand (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Napoli ricorda la forza tranquilla di Mitterrand Il Napoli contro il Milan ha ricordato il claim elettorale di François Mitterrand nella corsa all’Eliseo nella primavera del 1981: “La force tranquille”. Così recitava lo slogan ideato dal pubblicitario Jacques Séguéla. La “force tranquille” appunto è proprio ciò ad ogni partita sciorina questo nuovo Napoli griffato Conte. Il Napoli vince le partite perché è fisiologicamente più forte dell’avversario. E se nelle prime otto giornate qualcuno ha espresso dubbi circa l’effettiva forza del team Conte, dopo la partita con il Milan, qualche dubbio che il Napoli possa concorrere per lo scudetto, è stato dipanato. La force tranquille appunto è una peculiarità che dopo la prima sosta settembrina è venuta fuori. Ilnapolista.it - Il Napoli ricorda la forza tranquilla di Mitterrand Leggi tutto 📰 Ilnapolista.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) IlladiIlcontro il Milan hato il claim elettorale di Françoisnella corsa all’Eliseo nella primavera del 1981: “La force tranquille”. Così recitava lo slogan ideato dal pubblicitario Jacques Séguéla. La “force tranquille” appunto è proprio ciò ad ogni partita sciorina questo nuovogriffato Conte. Ilvince le partite perché è fisiologicamente più forte dell’avversario. E se nelle prime otto giornate qualcuno ha espresso dubbi circa l’effettivadel team Conte, dopo la partita con il Milan, qualche dubbio che ilpossa concorrere per lo scudetto, è stato dipanato. La force tranquille appunto è una peculiarità che dopo la prima sosta settembrina è venuta fuori.

